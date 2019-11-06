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中美兩國傳押後貿協簽署時間至12月

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路透報道，中美兩國仍在商議首階段貿易協議細節及簽署場地，因此，中國國家主席習近平與美國總統特朗普的簽約儀式可能延至12月舉行。

報道引述不願公開身份的美國官員稱，儘管不排除雙方最終無法達成協議的可能，但落實協議的可能性仍很高。

根據報道，雙方討論了多個簽約場地的選址，包括歐洲及亞洲多個地點，但多數不會選擇歐洲國家，而原先傳聞的選址、美國愛荷華州已基本上被排除。

該名官員又指，雖然中國希望美國取消部分已加徵關稅項目，但預期此舉不會影響簽約可能性。

中國駐美大使館拒評上述消息。

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