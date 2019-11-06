國際財經

周二(11月5日)澳洲儲備銀行宣布維持11月現金利率0.75%不變。其後的貨幣政策聲明強調三次降息，已經對澳洲經濟起到了明顯的作用，並認為通脹將處於逐步回升的過程中。至於就業增長方面，澳央行指降息目標為支援就業，而結果顯示能夠維持較低的失業率。市埸對澳央行再度減息的預期大減，澳元/美元一度升至0.6925，短線上漲近50點。

不過，美國債息於當晚大幅攀升，10年期美債收益率短線上漲近7個基點至1.846%。另外，美國供應管理協會(ISM)非製造業指數報54.7，高於市埸預期53.5，美滙指數在消息公布後一度大漲，澳元/美元當日的升幅亦幾乎被蒸發，滙價目前在0.6890水平波動。

值得留意的是，澳洲和中國將分別於周四(11月7日)08:30和10:30公布進出口數據，若表現勝於市埸預期的話，加上受近期的貿易樂觀情緒帶動，澳元/美元很大機會能持續升勢，並上探0.6940阻力水平。

技術分析方面，儘管澳元/美元升至3個月新高0.6927後掉頭回落，並未能有效突破0.6920阻力(由7月19日高位0.7078至10月2日低位0.6668下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，但滙價在上升通道上似乎仍有不俗的支持。若澳元/美元能企穩上升通道底部之上，繼而上破自2019年初形成的下降趨勢線0.6940阻力的話，後市很大機會上探0.7000關口，甚至是7月高位0.7080水平。

交易策略方面，早前於11月1日所定的澳元/美元買盤已取消。短期內待澳元/美元回升至0.6920-0.6940區域沽出，下望0.6805，升穿0.6970止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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