國際財經

市場聚焦中美兩國能否按預期於本月簽訂首階段協議，加上美國伊朗緊張關係恐升溫，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7371點，跌16點或0.23%；德國DAX指數報13132點，跌16點或0.12%；法國CAC 40指數報5849點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報23336點，跌28點或0.12%。

道指期貨暫報27410點，跌11點。

外電引述消息報道，中國擬以未來兩年採購500億美元的美國農產品、開放金融市場，以及加強保護知識產權三招，進一步向美國施加壓力，換取撤銷或減少多項在不同時期實施的關稅。據報，美國正考慮取消今年9月對1120億美元中國貨品所加徵的15%關稅。

《環球時報》總編輯胡錫進表示，北京將堅持要求美國與中國同時合比例地取消現有的新徵關稅。他稱，美國保留所有關稅，只是暫停新的關稅威脅，以此來換取中國的重大讓步，中國不會接受這樣的首階段協議。

數據方面，歐羅區10月綜合採購經理指數(PMI)終值升至50.6，高於初值的50.2；服務業PMI由9月的51.6小升至52.2。德國10月服務業PMI終值，從9月的51.4小幅升至51.6，略高於初值。法國10月服務業PMI終值升至52.9，與初值一致。

美國能源資訊局(EIA)即將公布上周原油庫存，預料將增加270萬桶，汽油與精煉油庫存料分別減少240萬桶與100萬桶。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.89美元，跌0.34美元或0.59%；倫敦布蘭特期油報62.53美元，跌0.43美元或0.68%。