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松下擬江蘇開展老年社區業務

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日本松下(Panasonic)據報將在中國開展面向老年人的住宅業務，計劃明年春天在與上海市毗鄰的江蘇省開工建設，可供800戶老年人居住的「Panasonic Town」。

共同社報道，松下將與中國健康業務巨頭雅達合作。首批老年住宅將建在江蘇省宜興市，計劃明年3月開工，於2021年3月銷售。松下將成套銷售採用人工智能(AI)和物聯網(IoT)技術的健康相關家電和護理輔助設備。

報道引述消息人士表示，松下將以宜興市的社區為樣板擴大業務規模，並計劃涉足面向老年人住宅的裝修業務。

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