國際財經

中美仍就部分貿易議題拉鋸，市場聚焦兩國能否按預期於本月簽訂首階段協議，加上美國伊朗緊張關係恐升溫，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時28分，英國富時100指數報7382點，跌5點或0.07%；德國DAX指數報13147點，跌1點或0.01%；法國CAC 40指數報5850點，升4點或0.07%；意大利富時MIB指數報23383點，升18點或0.08%。

道指期貨暫報27430點，升9點。

中美計劃在本月簽署首階段貿易協議。外電引述消息報道，中國擬以未來兩年採購500億美元的美國農產品、開放金融市場，以及加強保護知識產權三招，進一步向美國施加壓力，換取撤銷或減少多項在不同時期實施的關稅。據報美國正考慮取消今年9月對1120億美元中國貨品所加徵的15%關稅。分析師稱，貿易談判正朝着市場期待的方向發展，但須留意當中會否再有變卦。

《環球時報》總編輯胡錫進表示，北京將堅持要求美國與中國同時合比例地取消現有的新徵關稅。他稱，美國保留所有關稅，只是暫停新的關稅威脅，以此來換取中國的重大讓步，中國不會接受這樣的首階段協議。

另外，加拿大總理杜魯多表示，中國將恢復進口加拿大牛肉與豬肉，為事隔4個月後解禁，或意味兩國緊張關係逐漸解凍。

地緣局勢方面，伊朗進一步偏離2015年簽訂的核協議，總統魯哈尼(Hassan Rouhani)周二宣布，位於德黑蘭以南的福爾多(Fordow)地下核設施將重新啟動鈾濃縮程序，明顯無視歐洲簽約國的勸喻。美國稱，伊朗此舉是向錯誤方向邁出的一大步，伊朗政府並沒有讓人信服的理由來擴大其鈾濃縮計劃。市場擔憂美國和伊朗之間的緊張關係再度升溫。

油價在上日漲逾1%後，今日回吐，因美國上周原油庫存增加，但市場憧憬中美貿易緊張關係將緩解，抑制油市跌勢。紐約原油期貨現時每桶報56.9美元，跌0.33美元或0.58%；倫敦布蘭特期油報62.53美元，跌0.43美元或0.68%。

美國能源資訊局(EIA)即將公布上周原油庫存，預料將增加270萬桶，汽油與精煉油庫存料分別減少240萬桶與100萬桶。