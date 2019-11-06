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今日 12:01 國際財經

加皇銀倫敦投銀交易部裁員40人

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加拿大皇家銀行據報在倫敦的投銀部門裁員最多40人。

外電引述消息人士表示，今次裁員涉及整個加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)，受影響的部門包括投銀、股票銷售和交易以及研究。此次裁員人數約佔該行在倫敦員工總數的2%。

該行發言人Mark Hermitage指出，將持續評估公司業務，確保投資實現最大客戶價值的領域，立足於業務增長。在近期的業務評估後，正在與少量派駐英國的員工就其職位可能受到的影響展開磋商。

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