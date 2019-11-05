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杜魯多:中國將恢復進口加拿大牛肉與豬肉



加拿大總理杜魯多表示，中國將恢復進口加拿大牛肉與豬肉，為事隔四個月後解禁，或意味兩國緊張關係逐漸解凍。

聯合國報告:美關稅令中國出口損失2730億



聯合國報告認為，美國加徵關稅的行動，令到中國今年上半年減少向美國出口350億美元(2730億港元)商品，美國消費者則面對較高的貨價。

儲局官員:應暫緩調整利率 觀望經濟前景變化



美國里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin表示，聯儲局上周再次減息後，目前應該保持利率於現水平，並觀察經濟前景如何發展。

憧憬貿談利好 道指納指再創收市新高



中美貿談憧憬續令股市有支持，美股周二升勢雖然降溫，三大指數盤中表現反覆，標指收市也回吐0.12%，主要因投資者沽售防守型股份，地產股下滑1.7%，公共股都回落1%；不過，道指及納指再創收市新高，道指上揚30點或0.11%，盤中最多漲98點；納指則漲0.02%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國9月貿赤降至525億美元，略高於預期，較總統特朗普上任時水平多13.1%；按年計整體貿赤擴大5.4%；對華貿赤9月縮減3.1%。另外，ISM服務業指數升至54.7，高於預期；Markit服務業PMI終值為50.6，低於預期的51。

￭ 《環球時報》總編輯胡錫進：據悉北京堅持要求美國與中國同時合比例地取消現有的新徵關稅。

￭ 私募基金凱雷創辦人之一魯本斯坦：中美可望簽定首階段貿協，助紓緩明年經濟憂慮。

￭ 德國防長：可能基於國家安全考量，禁止華為參與5G建設。

￭ 對沖基金橋水創辦人達里奧：美國政府將別無選擇，唯有加稅應對國債上升。

￭ 美滙指數尾段升0.43%，報97.93；美元兌日圓漲0.52%；歐羅兌美元則跌0.49%。

￭ 紐約期金重挫1.8%，每盎斯收報1483.7美元。

￭ 紐約期油收漲1.2%，每桶報57.23美元；布蘭特期油升1.3%，同創六周高。

￭ 英國股市收升0.25%，法國進賬0.39%，德國則微揚0.09%。

何柱國初步洽售星島股權



星島(01105)公布，執董兼主席何柱國正與一位獨立潛在買家，就包括可能出售公司權益進行初步階段磋商。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27698點，較昨日恒指收市高水15點。

￭ ADR港股比例指數報27745，較港收市高62點。

￭ 中鐵建(01186)旗下公司獲印尼工程合同，涉約112億元人民幣。

￭ 京能清潔能源(00579)向京能財務增資；京能財務註冊資本增至50億元人民幣。

￭ 中國能源建設(03996)旗下附屬簽訂波蘭風電項目EPC合同，涉約5.68億歐羅。

￭ 雲銅(00033)按每股0.12元配售新股，集資1530萬元。

￭ 平安好醫生(01833)旗下公司以現金總代價1.31億元人民幣，收購醫藥軟件商海典20%股權。

￭ 金山軟件(03888)分拆旗下北京辦公軟件，周四首次公開發售，預期18日科創板上市。

￭ 温嶺工量刃具(01379)：需更多時間回覆監管當局查詢，擱置上市。