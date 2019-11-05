國際財經

中美貿易談判憧憬支持全球股市向上，美股三大指數周一以歷史新高收市後，道指及納指周二升勢稍降溫，仍再創收市新高，標指則回吐。

美對華貿赤縮逾3%

道指周一以歷史高位27462點收市，周二甫開市即創日內新高，最高見27560點，上揚98點，收市反覆收窄升幅至30點或0.11%，報27492點。納指反覆微升0.02%，收報8434點；標指反覆回軟0.12%，收報3074點，主要受投資者沽售防守型的股份拖累，地產股下滑1.7%，公共股都回落1%，銀行股及能源股則受追捧。道指成分股升幅最大的股份為Walgreens，抽高2.62%，因為市傳獲基金擬私有化；波音上揚2.05%；油股埃克森美孚都回升1.98%。藥股輝瑞(Pfizer)下滑1.45%，為表現最差的道指成分股。

歐股全線企穩，英股升0.25%，法股進賬0.39%，德股則微揚0.09%。亞股表現亦不俗，日股漲1.75%，以一年高位收市，MSCI亞太指數(不計日本)升0.6%，為5月初以來最高。

美國貿易赤字從8月的550億美元降至9月的525億美元，但略高於市場預期的522億美元，而且仍較總統特朗普上任時的水平多13.1%。按年計算，整體貿赤擴大5.4%。

ISM服務業指數勝預期

外界最關心的對華貿赤在中美雙方努力談判下，9月縮減了3.1%，至280億美元。美國對歐盟貿赤為157億美元，僅次於中國。

另外，供應管理學會(ISM)服務業指數升至54.7，高於預期的53.5；Markit服務業PMI終值為50.6，低於預期的51。

美滙指數尾段升0.43%，報97.93；美元兌日圓漲0.52%，報109.14日圓；歐羅跌0.49%，報1.1074美元。紐約期金重挫1.8%，每盎斯收報1483.7美元。

市場預期中美貿易談判帶來利好消息，蓋過了油組下調全球需求增長預測的影響，油價周二升逾1%，創六周高。紐約期油收市漲1.2%，每桶報57.23美元；布蘭特期油升1.3%，收報62.96美元。

石油出口國組織(OPEC)周二發表《世界石油展望》(WOO)報告，下調全球需求增長預測，估計在2024年前需求將增至每天1.048億桶，到2040年前提升至1.106億桶，兩者均低於先前預測。油組預料其市場份額將下跌，未來4年減少約7%。