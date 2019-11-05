國際財經

美國飛機製造商波音主席Dave Calhoun披露，行政總裁米倫伯格(Dennis Muilenburg)上周六致電他，希望放棄收取2019年大部分酬金，以及在2021年初之前完全取消原先可獲分配的股份。波音已同意有關安排。

Calhoun接受美國CNBC電視台訪問時強調，董事會全力支持米倫伯格，認為他所做的事正確。米倫伯格不是問題的始作俑者，因此當737 MAX復飛後也不須辭職。他又表示，董事會每日也會收到關於737 MAX復飛安排的最新滙報。

波音發言人Gordon Johndroe其後回應傳媒查詢時表示，董事會已經接納米倫伯格的提議，將大幅減少他在2019年的酬金。米倫伯格在2018年的酬金為2340萬美元。Calhoun指出，董事會無意追回米倫伯格已獲發放的酬金。

上周，米倫伯格出席美國國會委員會聽證會，遭到議員猛烈炮轟，指他在一架波音737 MAX於去年10月失事後，仍領取高額酬金，要求他辭職以承擔責任。米倫伯格當時重申，首要工作是要讓737 MAX復飛及確保飛行安全。

另外，Calhoun表示，波音無意減少737 MAX的生產速度。他指出，對於向美國航空公司作出賠償的事宜，將是很長遠的考量。