國際財經

美股周二高開，三大股指延續昨日漲勢並再創歷史新高，主要是對國際貿易協議的樂觀預期，刺激大市上揚。但多間企業公布的業績欠理想，股價顯著回落，拖累大市氣氛，納指及標指率先由高位回吐，道指也一度偏軟。

截至本港時間晚上約11時58分，道指報27476點，升14點或0.05%；稍早時一度倒跌8點，即市暫時低位見27453點；而初段最多漲98點，盤中高位暫觸及27560點。標普500指數現時報3072點，跌5點或0.19%；納指報8426點，下滑6點或0.08%。

對中美達成貿易協議的樂觀情緒，繼續為美股帶來支持。分析師稱，貿易談判正在朝着市場期待的方向發展。不過，須留意當中會否再有變卦，《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter貼文稱，據了解，北京將堅持要求美國與中國同時合比例地取消現有的新徵關稅；美國保留所有關稅，只是暫停新的關稅威脅，以此來換取中國的重大讓步，中國不會接受這樣的第一階段協議。

美國聯儲局官員講話繼續受關注，明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，不確定聯儲局此輪減息行動是否已結束，總體而言，在美國經濟復甦過程中，貨幣政策一直過緊，聯儲局不應在時機不成熟的情況下加息，應該冒寧可讓政策過於寬鬆的風險。里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin表示，聯儲局上周再次減息後，目前應該保持利率於現水平，並觀察經濟前景如何發展。今日發表講話的聯儲局官員還包括達拉斯聯儲總裁卡普蘭(Robert Kaplan)。

繼續有多家企業公布業績，其中召車公司Uber第三季虧損和收入雖優於預期，但用戶增長和預約額均令市場失望，拖累股價跌逾7%。快餐連鎖店Shake Shack純利勝預期，但同店銷售少於預期，股價急挫逾20%。Groupon業績遜預期，股價下滑3.67%。Adobe盈利勝預期，股價上揚3%。

道指成分股之中，表現最強的是波音，股價暫抽高2.33%；油股埃克森美孚攀升1.74%，雪佛龍上揚0.58%；摩根大通反彈0.94%，但Visa回落1.89%，暫時為跌幅最大的道指成分股。

美元續強勢，ICE美滙指數暫攀升0.43%，報97.93；美元兌日圓報升0.52%，報109.13日圓；歐羅下滑0.47%，報1.1077美元。油價造好，紐約期油及倫敦布蘭特期油價格均上漲超過1%。