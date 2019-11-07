即巿股評 港股直擊 國際財經

港股11月開局甚佳，恒生指數昨收報27683點，連續3個交易日上升，累漲777點(2.9%)，繼收復250天線後，再突破今年跌浪反彈黃金比率50%阻力(27590點)，會不會「虎頭蛇尾」暫未可知，若然高位略見調整，或有助催化「年尾例旺」行情。

從統計角度看，港股踏入第四季表現的確較可觀。以近50年平均表現計算，恒指在1月、2月、10月及12月都錄得正回報，且升幅排名於全年12個月中佔了頭四位，加上11月只微跌，意味如10月入市持有至翌年2月，是整年收穫最豐的「旺季」。然而，10月也是高危月，萬一不幸碰上股災，「平均升幅」就變得缺乏意義，隨時損手收場。因此，待11月才進場可能更划算。

附【圖】所見，由1970年起計算，於11月底入市，其後1個月、2個月及3個月的平均回報都是全年12個月份中最高；而3個月累積漲幅(即直至2月底)達10.23%，比起排第二位(10月底入市至1月底)的升幅5.9%，差距近5個百分點，即回報多約一倍！

換句話說，根據往績，投資者在11月底入市，較其他月份進場可爭取更佳回報。2019年是否如此，當然沒有百分百保證，但現時外圍情況持續向好，憧憬歷史重演亦十分合理。

港股近日升勢主要受美股與A股帶動，標普500指數、納指、道指周一(4日)齊齊創出紀錄新高，美牛續成投資市場火車頭。另一方面，上證指數昨天在3000點爭持，並企穩10天、50天、200天平均線上，技術走勢儘管未能確認開展新一輪升浪，惟急挫風險較低，對近年與A股相關性愈來愈高的港股來說，也屬利好因素。

自從中美達成首階段貿易協議後，市場投資氣氛已見扭轉，雖然智利因局勢不穩而取消舉辦APEC峰會，令「習特會3.0」橫生枝節，但兩國關稅戰不致惡化，對金融市場和實體經濟都有幫助。

至於環球經濟下行風險或暫告一段落，隨着美國聯儲局減息3次宣布停手，歐洲與日本亦按兵不動；澳洲儲備銀行昨天議息維持利率不變，並提及全球對貨幣政策進一步放寬的預期減弱，反映市場信心改善。若說這次「央媽放水救經濟」達到成效，自然言之尚早，惟各國已有喘息空間，再從長計議，尋找更多元化刺激工具。

外圍負面因素淡化，港股內憂卻始終揮之不去。反修例風波歷時近5個月，至今未有平息跡象，對零售、旅遊及飲食等行業的打擊逐步浮現，本港經濟陷入技術性衰退，如無意外，第四季GDP續倒退的機會不低，住宅市道雖略為回暖，但商廈和舖市未看到曙光。

本港經濟再惡劣，在市場角度而言，主要影響投資氣氛，應不足以拖低由中資及跨國企業主導的港股估值，亦未必窒礙「年尾例旺」傳統。投資者宜留意11月內入市機遇，捕捉這個「季節限定」的回報。

信報投資研究部

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