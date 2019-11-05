國際財經

上周兩大央行的議息結果帶動美元/加元大幅反彈︰首先，加拿大央行於上周三(10月30日)宣布維持10月基準利率於1.75%不變，但聲明中將第三季度GDP增長預期從1.5%下調至1.3%，並預計加拿大下半年經濟增長將放緩至低於潛力水平。加元因此受到強勁沽壓，美元/加元短線飆升100點，並逼近1.3200水平。

其次，美國聯儲局於翌日(10月31日)凌晨發出較為樂觀的「鷹派降息」訊號︰聯儲局雖然如期降息0.25%，但鮑威爾在其後的政策聲明中預計經濟以溫和的速度擴張，迄今為止的政策調整將為經濟提供支持，而當前貨幣政策的立場仍然合適。美元/加元再度攀升30點至1.3206，創10月17日以來的兩周新高。

值得留意的是，因為聯儲局仍然沒有關上未來減息的大門，美元/加元很快便再度失守1.32關口，加上美國於上周五(11月1日)公布的經濟數據好壞參半，美元/加元目前已回調至1.3120水平。未來應留意周五(11月8日)21:30將會公布加拿大10月就業數據，若數據表現優於預期，美元/加元有望再度下探10月低位1.3040水平。

技術分析方面，美元/加元於10月29日跌至三個月低位1.3039後觸底反彈，之後滙價連續三日上升，並升破1.3150阻力，上升幅度達160點。然而，美元/加元仍受制於日線圖下降通道，並未能有效突破1.3220-1.3230阻力區(由10月3日高位1.3345至10月29日低位1.3039下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，似乎有沿着下降通道繼續下跌的跡象。若美元/加元進一步跌破1.3100關口的話，後市很大機會會再度下試10月低位1.3040 ，甚至是1.3000關口。

交易策略方面，短期內待美元/加元下跌至1.2980-1.3005區域買入，上望1.3190，跌穿1.2945止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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