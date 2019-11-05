國際財經

美國據報考慮取消針對中國貨品的部分關稅，惟投資者繼續對英國脫歐發展心存戒備，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7372點，升2點或0.04%；德國DAX指數報13134點，跌1點或0.01%；法國CAC 40指數報5822點，跌2點或0.04%；意大利富時MIB指數報23301點，跌9點或0.04%。

道指期貨暫報27434點，升54點。

中美貿易緊張關係預料進一步緩和。英國《金融時報》報道，美國政府官員正討論是否取消9月1日生效的對1120億美元中國貨品加徵的15%關稅，包括服飾、家用電器和平板顯示屏等，以作為敲定雙方部分協議的讓步。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，正在朝向完成與中國首階段貿易磋商的方向取得非常好的進展，稱希望第一階段將作為前導，帶出後面的一系列更加有力的協議。第一階段協議將會減輕緊張氣氛，在中美之間建立信任，同時也將增強全球貿易信心。

白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)早前表示，總統特朗普邀請中國國家主席習近平前往美國，並希望中美首階段貿易協議盡快通過。

外電引述知情人士稱，中國曾表示如果習近平將前往美國簽署首階段的貿易協議，希望這將是國事訪問的一部分，但即使不是國事訪問，仍對習近平前往美國持有開放態度。

另外，中國宣布推進更高水平對外開放。國家主席習近平在第二屆中國國際進口博覽會開幕式上發表主旨演講時表示，站在新的歷史起點，中國開放的大門只會愈開愈大，並宣布繼續擴大市場開放、完善開放格局、優化營商環境、深化多雙邊合作，以及推進共建「一帶一路」。

伊朗料石油出口國組織(OPEC)下月會議同意進一步減產，推動油價向好。紐約原油期貨現時每桶報56.67美元，升0.13美元或0.23%；倫敦布蘭特期油報62.39美元，升0.26美元或0.42%。