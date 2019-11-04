國際財經

中美貿易再傳出好消息，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)周日稱華府很快會批准美國公司恢復與華為做生意，令全球股市得以承接上周五的升勢。美股三大指數周一開市即創新高，其中道指是7月中以來首次刷出日內新高紀錄，曾漲升170點，高見27517.58點。美元和油價亦造好，金價則受壓。

道指曾升170點

道指收市仍漲114點或0.42%，報27462點；油股雪佛龍股價升4.61%領漲大市，為表現最強的道指成分股，埃克森美孚都上揚2.97%。波音和Caterpillar漲約1.7%；高盛抽高1.14%，摩根大通升0.80%。標指最高見3085.2點，納指新高位在8451.37點，兩大指數收市分別升0.37%及0.56%，分別報3078點和8433點，與道指齊創收市新高。

在歐洲，英法股市都高收，德股升1.35%，泛歐Stoxx 600指數漲1%，對貿易敏感的汽車股表現最強，有超過3%進賬。MSCI亞太指數(不計日本)升1.09%，日股假期休市。

拉加德將於香港時間周二凌晨4時30分首次以歐洲央行行長的身份發表演說，投資者預期她將延續前行長德拉吉的政策。在此之前，歐羅偏軟，兌美元跌0.36%，報1.1127美元。

美元造好，美滙指數突破200天平均線，尾段升0.3%，報97.54，美元兌日圓升0.38%，報108.59日圓。英鎊受脫歐陰霾影響，兌美元跌0.45%，報1.2881美元。

金價因股市和美元強勁而受壓，紐約期金收市跌0.02%，每盎斯報1511.1美元。

受中美貿易憧憬和油組傳出下月可能進一步減產的消息帶動，紐約期油和布蘭特期油均曾攀上逾一個月高位。紐約期油收市升0.6%，每桶報56.54美元；布蘭特升0.7%，報62.13美元。美國9月份工廠訂單跌0.6%，較預期的跌0.5%為差。

另外，明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)周一接受CNBC訪問時表示，他認為儲局應該等到通脹率達到2%目標水平時再上調利率，同時認為目前沒有進一步減息的理由。他今年並沒有政策投票權。聯儲局上周減息四分之一厘，並稱短期內將按兵不動。