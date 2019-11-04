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今日 05:09 國際財經

中美貿談利好 布油創五周新高

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市場憧憬中美兩國將達成首階段貿易協議，以及沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美計劃首次公開招股(IPO)等利好因素，國際油價上揚，布蘭特油價升至五周新高。

倫敦布蘭特1月期油收市升44美仙或0.7%，每桶報62.13美元，是9月26日以來最高。紐約12月期油收市升34美仙或0.6%，每桶報56.54美元，是10月25日以來最高。

Oanda高級分析員Edward Moya表示，貿易談判有進展與沙地阿美招股是刺激油價的主因。有交易商揣測，為了沙地阿美招股順利完成，沙地將作出支持油價的策略。

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