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今日 04:56 國際財經

蘋果撥198億 紓緩美國加州樓荒

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蘋果公司將撥款25億美元(198億港元)，協助紓緩美國加州的可負擔房屋供應不足問題，成為作出同類行動的另一間科技巨擘。

根據公告，蘋果將撥款10億美元，用作可負擔房屋的投資；另外10億美元協助首次置業人士融資購買物業。

此前，微軟、Facebook (fb)與谷歌也承諾，撥出一筆資金以協助加州部分地區興建可負擔房屋，紓緩當地人士的住屋問題。

有批評稱，科技巨擘在加州矽谷設立總部，他們的僱員到當地定居，導致房屋市場供不應求，當地可負擔房屋供應不足，低收入階層住屋成為嚴重問題。

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