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Under Armour上季業績勝預期 降全年收入預測

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美國運動用品商Under Armour公布，第三季純利增加40%，至1.02億美元，每股賺23美仙，較市場預期多5美仙。期內收入跌約1%，至14.3億美元，略高過市場預期的14.1億美元。

因應經營困難等因素，集團將2019年收入預測增幅由原來3%至4%，下調至大約增長2%，增幅少過預期的3.1%。

日前有外電報道，Under Armour涉嫌違反會計守則、粉飾帳目，公司承認正接受美國司法部調查。

截至本港時間晚上11時38分，Under Armour股價下滑約15%，報79.97美元。

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