美股三大指數上星期全線報捷,標普500指數和納指周五更破頂,最「落後」的道指,與今年7月16日歷史高位距離亦僅0.19%,主要是受惠於美國聯儲局的議息決定。

聯儲局10月30日結束一連兩日的議息會議,一如市場預期下調利率0.25厘,這是局方自7月以來連續第三次減息。不過,議息聲明刪除「採取合適行動維持經濟擴張」(act as appropriate to sustain the expansion,主席鮑威爾7月就是以此為由作出第一次減息)的措詞,取而代之的是「委員會將繼續監察最新資訊對經濟前景的啟示,從而評估聯邦基金利率的適當路線」(The Committee will continue to monitor the implications of incoming information for the economic outlook as it assesses the appropriate path of the target range for the federal funds rate.),又認為目前貨幣政策恰當。市場揣測,鮑威爾是「暗示」減息步伐告一段落。

然而,鮑威爾一直強調聯儲局的貨幣政策由經濟數據主導,上述議息聲明的用詞只屬「新瓶舊酒」,內容沒有新意。本欄上周提到,按局方10月份褐皮書分析,中美貿易糾紛已嚴重打擊了美國農業和製造業,而聯儲局在9月再度減息,目的是應對較早前中美關稅戰升級;鮑公於這次記者會亦明確指出,環球增長放緩及(美國)貿易政策屬最重要的風險,又說中美剛達成首階段協議,雙方緊張關係已大大紓緩,該協議一旦簽署並落實執行,必將改善風險景象(risk picture)。雖然相關效應需時才在市場上反映,但鮑威爾相信,假以時日便會實現。

從這個角度解讀,鮑威爾「暗示」對中美貿易談判前景感到樂觀,可能正是暫停減息的主因。

港股方面,恒指周一以27299點裂口高開後持續攀升,飆至高位27547點收市,漲1.65%。恒指以全日低位開市並造出最高水平報收,更有成交配合,昨交投達888億元,為10月14日以來最多,技術走勢相當強勁,絕不適宜「冒險估頂」。

值得留意的是,EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,自10月17日後維持高於40%,只要該指數沒有明顯失守40%,恒指即使短線超買調整,幅度也不會很大,相信27000點至27400點成交量密集區頂已具支持。

附【右圖】所見,平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率,亦可作為「中線黃金交叉」比率指標)昨天升了足足1個百分點,至44.7%的半年新高,而且站穩支持區頂40%逾兩個星期,代表港股市底百分百確認擺脫在支持區內運行的弱勢。如無意外,估計平滑中線市寬不久將突破50%,出現「中線黃金交叉」佔多數的市況。

信報投資研究部

