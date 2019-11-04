國際財經

歐洲股市早段造好，因中美本月有望簽署首階段貿易協議、美國或不向進口車徵關稅，惟市場觀望聯儲局官員與歐洲央行新任行長拉加德的演說，以及英倫銀行議息，期望從中推測經濟前景走勢，抑制大市升勢。

截至本港時間下午4時35分，英國富時100指數報7329點，升26點或0.37%；德國DAX指數報13051點，升90點或0.7%；法國CAC 40指數報5792點，升30點或0.54%；意大利富時MIB指數報23065點，升131點或0.57%。

道指期貨暫報27350點，升91點。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)對中美本月達成首階段貿易協議的前景表示樂觀，稱與中國的首階段初步貿易協議看起來進展良好，可能於本月中左右簽署，但強調協議「尤其複雜」，美國正確保雙方都非常正確、清晰、詳細地了解彼此都同意的內容。他又表明後續階段協議將取決於中方的執行機制。

羅斯續稱，將很快公布獲豁免可以繼續向中國電訊商華為出售貨品或服務的美國企業名單，又透露可能毋須在本月較後時間向進口汽車加徵關稅，因為華府與進口汽車製造商進行良好的對話。

另有外電引述知情人士表示，羅斯周一下午在曼谷一個區域峰會上與中國總理李克強會面。前者稍早在一個商業論壇上稱，美國在與中國達成「第一階段」 貿易協議方面已經取得很大進展。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦指，雖然與中國的首階段貿易協議仍沒有完成，但在農業、金融服務及滙率章節實際上已經完成。美國總統特朗普周日表示，希望達成中美貿易協議，如果能夠達成協議，將在美國簽署，至於協議簽署地點的選擇是非常容易。

另外，剛履新的歐洲央行行長拉加德，將於周一在德國柏林發表對利率政策的看法。市場將關注她是否跟隨前行長德拉吉，繼續推行量化寬鬆措施。不過，她曾經仿效德拉吉，包括批評德國與荷蘭沒有推出刺激經濟的財政措施。她又會在周三發表對歐羅區經濟前景的評估，也是令人關注的事項。

投資者在歐美公布新經濟數據前抱持謹慎態度，抵消中美首階段貿易協定簽署在望的利好因素，油價在上日大漲逾3%後，今日回吐。紐約原油期貨現時每桶報56.03美元，跌0.17美元或0.3%；倫敦布蘭特期油報61.55美元，跌0.14美元或0.23%。