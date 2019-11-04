國際財經

泰國商務部長Jurin Laksanawisit指出，可能形成全球最大貿易區域的貿易協定已經協商完畢，可望在今日稍後宣布成果。

Laksanawisit稱，今日稍後將由各國領導人共同宣布區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)協議成功。印度也會參與其中，將會一起發表聲明，協定將於明年簽署。

澳洲貿易部長伯明罕(Simon Birmingham)則表示，印度將繼續就一項亞洲貿易協定進行談判。

被問及印度是否加入RCEP時，伯明罕稱，以他理解，印度將繼續進行討論和談判，而大門永遠向印度敞開。