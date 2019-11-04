國際財經

《華盛頓郵報》引述消息人士報道，抖音海外版TikTok的高層拒絕在定於周二舉行的美國國會聽證會上作證。該聽證會旨在審查這一科技行業及其與中國的關係。

抖音母企字節跳動於2017年12月斥資近10億美元(約78億港元)收購Musical.ly，隨後將其關閉，並把用戶轉到抖音的海外版TikTok。

外電報道指出，交易早於兩年前已經完成，但美國海外投資委員會(CFIUS)近期決定審查有關收購個案。由於字節跳動收購時沒有尋求CFIUS審查，故CFIUS有權進行覆核，有需要時可要求字節跳動逆轉收購。