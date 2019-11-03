國際財經

美國股市上周以創新高收市，展望本周，市場指出本周最受觸目焦點包括聯儲局官員對利率的看法、美國經濟數據、歐央行行長拉加德(Christine Lagarde)公開演說、英倫銀行議息等，而貿易問題進展也繼續是焦點之一。

綜合市場人士看法，本周影響股市波動的首個市場焦點，將是聯儲局官員的演說。上周，聯儲局作出減息決定及暗示減息周期可能暫告一段落後，FedWatch工具顯示，交易商普遍預期聯儲局最快要到明年4月才會再度減息。

本周，將有多名聯儲局官員發表公開演說，包括紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)、費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)、芝加哥聯儲銀行總裁埃雲斯(Charles Evans)，以及達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)，而市場將觀望他們的講話，是否為聯儲局下一次減息提供指示。

美國本周公布的數據大多缺乏參考價值，較重要的是周一公布的工廠訂單，市場預期將按月下滑0.5%；另周四公布的美國貿易數據，也可望反映中美兩國關稅戰的衝擊。

第二個市場焦點，將是拉加德上任後的首次演說。11月1日履新的她將於周一在德國柏林發表對利率政策的看法。市場將關注她是否跟隨前行長德拉吉，繼續推行量化寬鬆措施。不過，她曾經仿效德拉吉，包括批評德國與荷蘭沒有推出刺激經濟的財政措施。她又會在周三發表對歐羅區經濟前景的評估，也是令人關注的事項。

另外，德國周四公布工廠訂單與工業產值，而歐盟則在同日公布經濟預測，令到投資界更明白歐盟整體經濟前景。

第三個市場焦點，是英倫銀行周四的議息會，以及公布經重新改良的通脹分析報告。儘管有英倫銀行官員此前提及加減息的可能，但市場預期，英倫銀行今次將維持基準利率不變，因為預期該行不希望在12月12日國會補選前作出任何利率調整。至於通脹報告，一般估計將著重分析通脹未來變化，而不是以往數據。

第四個市場焦點，是美國藍籌業績消息。暫時而言，已公布的藍籌業績消息普遍是正面的，本周公布業績的重量級企業，包括藥房股CVS、西方石油、迪士尼及晶片股高通等，預期他們的業績也會符合分析員預測。

第五個市場焦點，是中美兩國貿易談判進展。上周五，中美兩國表明，就首階段貿易協議已取得共識，而美國總統特朗普在周末曾透露，國家主席習近平可能在11月訪問美國及簽訂協議。不過，中國未有對此表態。