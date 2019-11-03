國際財經

美國股市上周五以顯著升勢結束全周市況。展望本周，專家表示將依然是藍籌業績，主角是旅遊與消閒類藍籌，而該等企業將反映面對中美貿易情況不明朗的美國經濟疲弱及美滙強勢下，對巨擘業績所帶來的衝擊。

美國藍籌業績期已經過了近一半，暫時而言，大部分企業表現較預期佳，但利潤增長動力仍然欠奉。展望本周，將公布財報的藍籌主要是與旅遊與消閒相關企業，包括萬豪酒店、Host酒店、旅遊網站Booking、Expedia、Tripadvisor、挪威郵輪、迪士尼等。

Greenwood Capital投資總監Walter Todd表示，旅遊與消閒企業也許更反映製造業疲態下的美國企業業務表現。

他解釋，旅遊與消閒類藍籌是容易受美國經濟放緩與美滙強勢打擊的企業，舉例說，周一公布的萬豪酒店，涉及全球不同地區的酒店，所以對整體經濟的揭示作用更強烈。他相信，有關行業表現也會成為將於月底公布業績的零售類巨擘的「寒暑表」。

Morningstar高級分析員Dan Wasiolek也有同感。他認為，中美兩國貿易談判影響了商界在商務旅遊的花費限制，酒店股的業績將可反映有關衝擊。

Nomura Instinet分析員Brian Dobson預期，酒店及消閒業在今年應有不俗表現，但邊際利潤率可能收縮，而第三季業績將反映有關趨勢。他與另一名Nomura Instinet分析員Harry Curtis在近期報告內指出，挪威郵輪可能在業績報告內提及整體客務需求前景的預測，對市場有啟示作用。

一般相信，周四公布季度財報的迪士尼更是市場焦點。根據Refinitiv綜合分析員估計，迪士尼上季利潤將倒退36%。不過，迪士尼的串流服務計劃更是影響其他串流服務商股價的關鍵因素。

另外，美滙強勢也是令人關注的因素。ICE美滙指數在第三季升4.5%。Nationwide投資研究主管Mark Hackett相信，美滙強勢對旅遊消閒類巨擘業績將有一定的衝擊。