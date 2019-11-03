國際財經

沙地阿拉伯國營石油企業沙地阿美(Aramco)一如市場預期，周日宣布已獲沙地利雅德交易所批准招股上市，但該公司沒有公布太多細節，包括最令市場關注的上市招股價、集資額與上市市值。

路透根據沙地阿美周日公布的資料計算，該公司截至9月底止第三季利潤為211億美元。

沙地阿美主席Yasir al-Rumayyan在記者會上表示，將於未來10天陸續與投資者會面，了解他們對公司的興趣，然後在巡迴推介後再訂招股價區間。他又表示，將於沙地上市後，再在適當時間於國際招股上市。

此前，市場消息指，該公司上市價會在11月17日開始諮詢，最終作價會在12月4日決定，並計劃在12月11日在利雅德交易所上市。有傳聞稱，沙地阿美計劃在利雅德交易所發售1至2%股份，集資最多200至400億美元。如果招股金額超過250億美元，將超過阿里巴巴在2014年上市集資金額，成為全球最大額招股案。

報道又引述銀行界人士稱，沙地阿美的上市市值將是1.5萬億美元，低於沙地王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)希望旳2萬億美元。

沙地阿美指出，該公司明年將至少派息750億美元，但為了吸引投資者，沙地政府將不收取部分股息，而是以新股代替。同時，沙地阿美將於明年1月起減少繳付予政府的專利權費。