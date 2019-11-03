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今日 11:58 國際財經

東盟系列峰會傳未能簽署區域自貿協定

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東盟峰會及東亞合作領導人系列會議在泰國曼谷舉行，據報未能就《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)達成共識。

外界原先預計，中日韓、東盟及印度等16國領導人將於峰會上簽署RCEP，但共同社引述消息人士透露，協議約20個領域的書面文件談判已經全部完成，但有一個參與國對達成協議表示保留。當中一些雙邊問題，會留待明年2月解決，承諾在東盟下任輪值主席國越南簽署協定。相關人士分析認為，持保留態度的可能是印度。

報道指，聲明草案尚在與各國協調措詞，最終版本或將有變化。

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