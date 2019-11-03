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李克強抵泰出席東盟峰會 冀會議維護地區和平穩定

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國務院總理李克強抵達泰國曼谷，出席中國與東盟領導人會議、東盟與中日韓領導人會議及東亞峰會，並對泰國進行正式訪問。

李克強表示，期待東亞合作領導人系列會議聚焦務實合作、多邊主義、自由貿易、對話協商，維護地區和平穩定，支持地區國家發展經濟、改善民生，打造更高水平的區域經濟一體化，推動東亞合作取得更大發展。

李克強稱，中泰是親密友好鄰邦，兩國關係保持健康穩定發展，期待通過今次訪問進一步增進中泰友誼，深化互利合作，推動兩國全面戰略合作夥伴關係不斷取得新成果。

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