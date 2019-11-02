國際財經

美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)披露，中美兩國可能分三階段達成全面貿易協議，以致中國可以作出完善的體制改革。

他接受美國霍士新聞訪問時表示，中美兩國在首階段貿易協議的談判過程顯示出良好意願，但要完全解決中國體制上的7項關鍵問題，尚須另外兩輪談判去處理。

納瓦羅又指出，貿易協議的關鍵在於有執行機制，容許美國在中國一旦沒有履行或違反協議條款時，即時可實施加徵關稅行動，又毋須擔心對方實施報復性措施。

中美兩國此前表示，在達成首階段貿易協議的談判有良好進展。