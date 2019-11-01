國際財經

美國民主黨總統參選人、麻省國會參議員沃倫(Elizabeth Warren)早前建議開徵財富稅，她周五進一步提出，倍增財富稅最高階稅率，由3%增至6%，以支持她同日提出的全民健保建議。

如果沃倫的財富稅提議落實執行，亞馬遜行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)一年要繳付的財富稅高達65億美元(507億港元)。

此外，如果考慮到沃倫提出的其他稅改建議，包括把資本增值視作入息稅，今年持有微軟股份增值180億美元的微軟創辦人蓋茨，除了繳付60億美元財富稅外，還要繳付60億美元增值稅款。