國際財經

通用汽車的罷工事件對美國勞動市場影響有限，美國周五公布的10月非農業就業數據遠較市場預期強勁。美股早段便急升逾200點，隨後中美貿易談判代表再通電話，就多項問題達成原則共識，利好大市氣氛。按整數點計，三大指數齊以全日最高點數收市，標普500指數及納斯特指數齊創收市新高。

三大指數全日最高點收市

道指收市抽升301點或1.11%，報27347點；標普500指數漲0.97%，至3066點新高；納指也見8386點歷史高位，大升1.13%。

對貿易戰敏感的Caterpillar飆升4.85%，為升幅最大道指成分股，波音也上揚1.55%；蘋果業績後續漲2.84%；金融股表現不俗，摩根大通上漲2.31%，高盛也攀高1.88%。

歐洲三大股市表現理想，德股升0.73%；英股上揚0.75%，法股則進賬0.56%。

美國10月非農業新增職位12.8萬個，高於市場預期增加8.5萬個；9月新增職位經修訂調高4.4萬，至18萬個。10月份失業率為3.6%，符合預期，較9月份上升0.1個百分點。

平均時薪按月上調0.2%，比預期的0.3%為低。平均每周工時維持在34.4小時，就業不足率為7%，較9月增0.1個百分點。

另一方面，Markit美國製造業採購經理指數(PMI)10月份為51.3，較預期的51.5略低；ISM製造業指數報48.3，同樣不及預期的48.9，但比9月的47.8有改善。

智利取消11月舉辦亞太經合組織(APEC)峰會，打亂中美兩國元首原定在峰會期間會晤的計劃，美國總統特朗普表明，中美正在挑選一個新地點簽署首階段的貿易協議，並且重申協議已覆蓋整體內容的60%。

中國外交部發言人指出，中美就經貿磋商保持密切接觸，但傳出兩國領導人在澳門會面純屬臆測。

美滙指數五連跌，尾段挫0.13%，報97.22；日圓回落0.16%，至108.2兌1美元；英鎊微跌0.03%，兌1.2938美元；歐羅微升0.09%，兌1.1164美元。

紐約期金曾急跌9.4美元至每盎斯1505美元水平，美國公布經濟數據後跌幅收窄，收市跌0.2%，報1511.4美元。

油價亦由跌轉升，紐約原油期貨每桶收報56.2美元，反彈3.7%；倫敦布蘭特期油升3.5%，收報61.69美元。埃克森美孚(Exxon Mobil)上季業績較預期為佳，股價收市抽升3%。