國際財經

中美仍有望於本月落實簽署首階段貿易協議，惟市場觀望最重磅的美國非農就業報告，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時34分，英國富時100指數報7280點，升32點或0.44%；德國DAX指數報12931點，升65點或0.51%；法國CAC 40指數報5756點，升27點或0.47%；意大利富時MIB指數報22753點，升59點或0.26%。

道指期貨暫報27026點，升44點。

雖然智利取消下月在當地舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，打亂中美元首原定在峰會期間會晤的計劃，但美國總統特朗普稍早在Twitter帖文中表明，中美正在挑選一個新地點，以簽署首階段貿易協議，重申該協議已覆蓋約60%整體協議的內容。路透引述消息人士稱，美方打算在美國國內與中國國家主席習近平會晤，認為阿拉斯加和夏威夷會是中國可以接受的潛在選擇；而中國則建議改在澳門進行兩國領導人會晤。

不過，中美能否如期推進貿易協議充滿變數。外電引述消息人士指出，有中方官員對於能否與美國達成全面的長期貿易協議，存有懷疑，因擔心即使中美在未來數周設法簽訂臨時協議，以特朗普的衝動性格，亦可能會出爾反爾，有食言的風險。官員又警告稱，中方不會在最棘手的問題上讓步。據悉，中方又要求在中美次階段經貿協議中，必須包括取消所有關稅。

美國勞工部稍後將公布10月非農業就業報告，經濟師預測平均值為增加9萬個，遠低於前一個月的13.6萬個增幅，主要計及4.6萬個GM工會成員期內參與罷工，撥歸失業類別。如若數據符合預期，將是6月以來最低增長。

另外，美國、加拿大和墨西哥政府一年前達成《美墨加協定》，將取代《北美自由貿易協定》。美國國會眾議院議長佩洛西指出，眾議院在審理《美墨加協定》的進度良好，正邁向審批的方向。她對於協定獲得批准持樂觀看法，相信很快有結果。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報54.29美元，升0.11美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報59.6美元，跌0.02美元或0.03%。