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美國有高級官員和議員警告，華為和中興通訊(00763)等中國企業，對美國的經濟主導地位及國家安全構成威脅，因在網絡中使用其設備使北京政府獲得可用於間諜活動、網絡攻擊和盜取知識產權的優勢。

美國聯邦通訊委員會(FCC)委員Jessica Rosenworcel，周四在參議院國土安全和政府事務委員會的聽證會上發表講話，並引用美軍在5G上的報告稱，擁有5G的國家將擁有創新力，並為世界其他地區設定標準，但這個國家目前不太可能是美國。她又稱，華為和中興通訊在美國較老網絡中的通訊設備也構成安全風險。

共和黨籍的參議院國土安全委員會主席約翰遜(Ron Johnson)亦批評，中國能夠在5G上與美國競爭的原因之一，是因為對方竊取了價值數千億美元的知識產權，現在中方正威脅要從這個角度出發超越美國。

委員會成員、密歇根州民主黨參議員彼得斯(Gary Peters)表示，使用華為和中興等中國企業的設備構成嚴重的國家安全風險，並可能使美國國家安全網絡被打開後門。他強調，中國在5G設備和標準開發方面的優勢，對美國的經濟主導地位及國家安全都構成威脅。

FCC計劃本月19日對一項提案進行表決，該提案將防止美國政府的補貼被用於採購華為和中興的設備，監管機構也正在考慮是否要求美國企業不要使用這些中國公司的設備。