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中方據報要求在中美次階段經貿協議中，必須包括取消所有關稅。

外電引述消息人士指出，有中方官員對於能否與美國達成全面的長期貿易協議，存有懷疑，因擔心即使中美在未來數周設法簽訂臨時協議，以特朗普的衝動性格，亦可能會出爾反爾，有食言的風險。官員又警告稱，中方不會在最棘手的問題上讓步。

消息又指出，中方並非要求立即取消所有關稅，但這必須是第二階段協議的一部分。中方仍然希望美方在首階段協議，取消在12月中的新一輪關稅措施。據悉，北京抱持開放態度，並願意在首階段後繼續進行談判，但中美雙方都認識到，就美國正在推動的深層結構改革達成協議將非常困難。

另外，智利取消下月在當地舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，打亂中美元首原定在峰會期間會晤的計劃。中美經貿團隊的牽頭人將於今日再次通話，料會磋商新的協議簽署場地。

路透引述消息人士稱，美方打算在美國國內與中國國家主席習近平會晤，認為阿拉斯加和夏威夷會是中國可以接受的潛在選擇；而中國則建議改在澳門進行兩國領導人會晤。

美國總統特朗普稍早在Twitter帖文中表明，中美正在挑選一個新地點，以簽署首階段貿易協議，重申該協議已覆蓋約60%整體協議的內容。

一名曾在美國財政部及世界銀行專責處理中國事務的前官員認為，如果首階段協議佔全部交易的60%，意味特朗普政府放棄很多結構問題。