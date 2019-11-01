國際財經

路透報道，Facebook(fb)旗下即時通訊軟件WhatsApp調查今年初有用戶資料被黑客偷取事件時，發現涉及的是全球多個國家的政府官員賬戶。

報道引述接近調查員的消息人士稱，最少20個國家的高級官員與軍方要員的WhatsApp賬戶，遭到黑客軟件入侵。大部分涉及國家是美國盟友，包括阿聯酋、巴林、墨西哥、巴基斯坦、印度等國。

WhatsApp前一天向以色列科技企業NSO興訟，指其軟件有助黑客利用平台漏洞偷取用戶資料，涉及1400名用戶。

路透引述維權律師稱，涉及賬戶數量可能較公布為多。