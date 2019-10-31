國際財經

格林斯平:美商界續減債 經濟不會陷衰退



聯儲局前主席格林斯平稱，美國處於經濟增長緩慢狀態，將保持低於2%的年增長率，但商界自2008年以來也在減少企業債務；過去半個世紀以來，美國經濟從未在商界減少負債期間發生衰退。

特朗普:與中國尋新地點簽首階段貿協



美國總統特朗普在Twitter發文稱，在智利APEC峰會因無關因素而被取消後，中美正努力選擇新地點，以簽署第一階段貿易協議，該協議約覆蓋60%的中美貿易。白宮發言人引述經濟顧問庫德洛稱，中美會談進展非常順利。

特朗普斥鮑威爾和儲局令人非常失望



聯儲局上日議息後宣布減息0.25厘，主席鮑威爾暗示未來或不會進一步減息。特朗普在Twitter貼文稱，人們對鮑威爾和聯儲局非常失望，聯儲局從一開始就判斷錯誤，美元及利率走勢亦對美國生產商造成損害。另外，眾議院通過程序議案，為因應「通烏門」彈劾特朗普制定指引。

貿易協議添變數 道指收市跌140點 蘋果fb造好



中國官員據報擔心與美國能否達成長期貿易協議，美股小幅高開後滑落，道指曾跌268點，收市收窄至挫140點或0.52%，標指回吐0.30%。納指跌勢較緩，只回吐0.14%，因為蘋果和Facebook (fb)上季業績勝預期，蘋果股價收升2.26%，fb最多抽高逾半成，收市仍漲1.81%。對貿易戰敏感的波音與Caterpillar則跌約1.80%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部9月個人消費開支按月增0.2%，個人收入升0.3%，均符預期。9月PCE物價指數按月無變動，按年升1.3%；核心PCE按年升1.7%。勞工部上周首次申領失業救濟人數增5000人，報21.8萬人，稍高於預期。

￭ Pinterest第三季淨虧損1.247億美元，經調整每股盈利1美仙，優於預測；收入升47%，遜預測；市後股價挫兩成。

￭ 美滙指數四連挫，尾段跌0.33%，報97.32；日圓兌美元升0.77%，英鎊兌美元上揚0.36%。

￭ 紐約期金升1.2%，每盎斯收報1514.8美元。

￭ 紐約期油收市挫1.6%，每桶報54.18美元；布蘭特12月期油跌0.6%。

￭ 英國股市收跌1.12%；德國回落0.34%；法國跌0.62%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26683點，較昨日恒指收市低水224點。

￭ ADR港股比例指數報26699點，較港低207點。

￭ 美國安進(Amgen)斥資27億美元現金，購入百濟神州(06160)20.5%股權。

￭ 中國建材(03323)首9個月淨利潤按年升36.14%。

￭ 忠旺(01333)9個月利潤按年減少11.51%。

￭ 三生製藥(01530)擬分拆間接非全資附屬三生國健在科創板上市，獲上交所接納。