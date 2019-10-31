國際財經

美國聯儲局年內第三度減息翌日，美中何時簽訂貿易協議前景未明，抵消部分科網巨頭季度業績理想的好消息，美股小幅高開後迅速滑落，道指盤中曾跌268點，低位見26918點，尾段跌勢收窄，標指則從紀錄高位回落。歐洲三大股市偏軟，美滙四連跌。

道指收市挫140點或0.52%，報27046點；標指亦回吐0.30%，收報3037點；納指跌0.14%，收報8292點。10月累計，道指上揚約0.5%，標指漲2%，納指則抽高3.7%。

蘋果fb績佳 無力撐升大市

蘋果公司和Facebook (fb)上季業績勝預期，蘋果股價收市升2.26%，為表現最強的道指成分股；fb最多抽高逾半成，收市縮窄升幅至1.81%，但無法扭轉大市弱勢。3M股價下滑2.01%，為跌幅最大的道指成分股；對貿易戰敏感的波音與Caterpillar都跌約1.80%；高盛也倒退逾1%，摩根大通偏軟。

外電引述消息報道，中國官員擔心與美國能否達成長期貿易協議，認為美國總統特朗普浮躁的性格，可能隨時退出任何協定。特朗普周四開市前發帖文，指在智利取消主辦11月中的亞太經合組織會議後，中美雙方正研究挑選簽署首階段貿易協議新地點，又聲稱很快會有公布。

美滙指數四連挫，尾段跌0.33%，報97.32；日圓升0.77%，每美元兌108.01日圓。英鎊上揚0.36%，兌1.2944美元。歐羅反覆，美市尾段微漲0.02%，兌1.1153美元。

紐約期金升1.2%，每盎斯收報1514.8美元。紐約期油收市挫1.6%，每桶報54.18美元；布蘭特12月期油跌0.6%，收報60.23美元。

美國商務部公布，9月個人消費開支按月增0.2%，與8月經修正後的0.2%增幅相同；9月個人收入則按月升0.3%，低於8月修正後的0.5%增幅，兩者均符預期。聯儲局着重參考的9月個人消費支出(PCE)物價指數按月無變動，按年則上升1.3%，為2016年來最慢增速；同期的核心PCE物價指數亦按月持平，按年升1.7%，低於聯儲局2%的通脹目標。

勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數按周增加5000人，報21.8萬人，稍高於預期。該數字已連續第243周低於30萬，為1970年以來錄得的最長時間。