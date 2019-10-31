國際財經

市場憂慮中美貿易協議又有變卦，加上聯儲局暗示或暫停減息步伐，令美股承壓。

截至本港時間晚上約11時，道指報27013點，跌172點或0.64%；標普500指數報3030點，跌16點或0.54%；納指報8281點，跌22點或0.27%。

智利突取消原定11月16日至17日舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，令中美領導人無法於峰會期間會晤及簽署首階段貿易協議，市場憂慮中美貿易進展又再生變。不過，美國總統特朗普在Twitter帖文稱，中美兩國正在努力選擇一個新地點，以簽署第一階段貿易協議，而該協議約覆蓋60%的中美貿易。

中國商務部稍早亦稱，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利，雙方牽頭人將於本周五再次通話。

美國聯儲局一如預期宣布減息25點子，聯儲局主席鮑威爾在議息會議後發表的講話中，暗示央行現時將暫時停止寬鬆貨幣政策措施，但在通脹水平顯著提高前，央行不會加息。

富國銀行投資研究所發布的一份最新報告顯示，美國股市由盛轉衰的日子即將來臨，這讓不少投資者擔憂不已。

個股方面，社交媒體Facebook(Fb)上季廣告收入勁增29%，創單季新高，帶動純利優於預期，刺激股價升逾2%。蘋果iPhone手機銷售與服務業收入均超出預期，股價升逾1%。中美貿易協議前景仍然存疑，對國際貿易局勢敏感的一些股份，如卡特彼勒、美光科技等承壓走低，均挫逾2%。

歐股方面，英國富時100指數報7254點，跌75點或1.04%；德國DAX指數報12884點，跌25點或0.2%；法國CAC 40指數報5741點，跌23點或0.41%；意大利富時MIB指數報22702點，升55點或0.25%。