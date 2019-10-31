國際財經

美國總統特朗普指正與中國尋找新地點，簽署首階段貿易協議，惟聯儲局在會後聲明暗示暫時不再減息，美股早段承壓。

截至本港時間晚上約9時58分，道指報27097點，跌88點或0.33%；標普500指數報3039點，跌7點或0.24%；納指報8291點，跌11點或0.14%。

中美貿易談判有進展，特朗普指出，在智利亞太經合組織(APEC)峰會因無關因素而被取消後，中美兩國正在努力選擇一個新地點，以簽署第一階段貿易協議，該協議約覆蓋60%的中美貿易，屆時他與中國國家主席習近平將簽署該協議。

美國白宮發言人Hogan Gidley接受霍士商業台採訪時，引述白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，中美會談進展非常順利，並指總統特朗普希望兩國談判取得成功。

中國商務部稱，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利，雙方牽頭人將於本周五再次通話。

數據方面，美國9月個人消費支出(PCE)物價指數按月持平，按年則上升1.3%。美國上周首次申領失業救濟人數21.8萬人，按周增加5000人，預期為21.5萬人。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報54.41美元，跌0.65美元或1.18%；倫敦布蘭特期油報60.42美元，跌0.19美元或0.31%。