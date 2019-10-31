國際財經

本月中起，英國硬脫歐風險大幅減低，使市埸風險情緒陸續回升，美元/日圓受帶動於10月15日大漲近70點。另外，中美亦於貿易談判中達成階段性協議，日圓因此持續受到強勁沽壓。直至上周，美元/日圓已連續上升三周，並升至最高108.91，創8月1日以來的近3個月新高。

另外，市埸聚焦的聯儲局10月議息結果亦於周四(10月31日)凌晨出爐。聯儲局一如市埸預期下調聯邦基金利率四分之一厘，為本年內第三次減息。然而，聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在其後的政策聲明中預計經濟以溫和的速度擴張，迄今為止的政策調整將為經濟提供支持，而當前貨幣政策的立場仍然是合適的，暗示聯儲局將於未來停止減息步伐。美元/日圓短線飆升近40點至最高109.26，再度刷新3個月高位。

值得留意的是，日本央行於本月多次表示將繼續實施大規模貨幣寬鬆，市埸因而增加了日本央行的減息預期。但日本央行今日公布維持利率負0.1%不變，儘管日本央行引入了新的前膽指引，表明將長期維持低利率，甚至是更低水平，但是寬鬆力度仍未達到市埸預期。美元/日圓目前已自高位回落100點，並回調至最低108.24。

技術分析方面，美元/日圓曾於10月28日短暫突破109關口，並於昨日(10月30日)飆升至最高109.26，逼近109.30阻力(由4月24日高位112.37至10月26日低位104.43下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，但其後美元/日圓受到多頭平倉盤影響，再度失守109關口。若滙價短期內未能重新上破109關口的話，後市很大機會繼續回調，下探上升趨勢線108支持甚至107.50水平。

交易策略方面，我們根據10月14日策略於108.80建立的美元/日圓沽盤(下望107.10，升穿109.10止損)已於109.10平倉，虧損30點。短期內待美元/日圓下跌至107.80至108.00區域買入，上望109.80，跌穿107.50止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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