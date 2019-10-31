國際財經

美國聯儲局議息後一如預期減息0.25厘，但會後聲明暗示暫時不再減息，加上市場憂慮中美或未能如期落實首階段貿易協議，歐洲股市中段向下。

截至本港時間傍晚6時58分，英國富時100指數報7264點，跌66點或0.91%；德國DAX指數報12851點，跌59點或0.46%；法國CAC 40指數報5732點，跌33點或0.58%；意大利富時MIB指數報22642點，跌3點或0.02%。

道指期貨暫報27044點，跌88點。

美國聯儲局隔晚決定再減息四分一厘，把聯邦基金目標利率下調到1.5至1.75厘，符合市場預期，是繼7月及9月後，連續第3次減息。在議息聲明中，局方刪除「採取適當措施維持經濟擴張」字眼，稱將會繼續監察各項數據，再評估未來利率的適當路徑，暗示暫時收手，不再減息。

中美首階段貿易協議進展難料，智利突取消原定11月16日至17日舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，美國總統特朗普及中國國家主席習近平本打算於峰會期間會面及簽定中美貿易協議。白宮發言人稱，仍期待在同樣的時間框架內，完成與中國的首階段貿易協議。

中國商務部稱，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利，雙方牽頭人將於本周五再次通話。《環球時報》總編輯胡錫進亦在Twitter上表示，智利取消下月的APEC非正式峰會，不會影響中美貿易談判安排，並稱談判進展順利，將會按計劃進行。

數據方面，歐羅區第三季國內生產總值(GDP)首次估值按季增長0.2%，高於預期增長0.1%；按年增長1.1%，符合預期。歐羅區10月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升0.7%，符合預期。歐羅區9月失業率為7.5%，高於預期的7.4%。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報54.94美元，跌0.12美元或0.22%；倫敦布蘭特期油報60.67美元，升0.06美元或0.1%。