國際財經

美國聯儲局議息後一如預期減息0.25厘，但會後聲明暗示將暫停減息，市場又擔心中美或未能如期落實首階段協議，並關注英國脫歐進展，加上中國製造業PMI遜於預期且連續6個月收縮，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時43分，英國富時100指數報7322點，跌8點或0.11%；德國DAX指數報12942點，升31點或0.25%；法國CAC 40指數報5772點，升6點或0.11%；意大利富時MIB指數報22765點，升119點或0.53%。

道指期貨暫報27161點，升29點。

美國聯儲局隔晚決定再減息四分一厘，把聯邦基金目標利率下調到1.5至1.75厘，符合市場預期，是繼7月及9月後，連續第3次減息。在議息聲明中，局方刪除「採取適當措施維持經濟擴張」字眼，稱將會繼續監察各項數據，再評估未來利率的適當路徑，暗示暫時收手，不再減息。聯儲局會確保就業市場保持強勁及通脹處於「對稱性的2%目標」附近。聯儲局主席鮑威爾會後稱，現時的貨幣政策立場「似乎維持恰當」，他最近幾個月曾經提及的利率「中期調整」可能已經結束，暗示未來減息或加息空間均不大。

中美首階段貿易協議進展難料，智利突取消原定11月16日至17日舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，美國總統特朗普及中國國家主席習近平本打算於峰會期間會面及簽定中美貿易協議；稍早前又有美國官員表示，可能趕不及完成協議文本，令中美能否如期落實首階段協議充滿變數。

不過，霍士財經新聞一名記者表示，中方向華府提出，改在澳門簽訂協議。白宮發言人早前稱，仍期待在同樣的時間框架內，完成與中國的首階段貿易協議。《環球時報》總編輯胡錫進亦在Twitter上表示，智利取消下月的APEC非正式峰會，不會影響中美貿易談判安排，並稱談判進展順利，將會按計劃進行。

此前，路透引述消息人士稱，美國總統特朗普極力敦促中國，每年承諾向美方採購總值400億至500億美元的農產品。不過，北京對這個要求有猶豫，認為採購數額應該根據中國市場的實際需求而定。外界相信，此勢必成為中美貿易磋商的伴腳石。

油價回穩，紐約原油期貨現時每桶報55.47美元，升0.41美元或0.74%；倫敦布蘭特期油扭轉上日挫逾1%的頹勢，最新報61.04美元，升0.43美元或0.71%。