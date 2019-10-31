熱門：

今日 16:00 中國財經 國際財經

商會:中國或取消美農產品額外關稅

放大圖片

中國食品土畜進出口商會會長曹德榮表示，北京可能取消自去年以來對美國農產品額外徵收的關稅，以方便進口商購買價值多達500億美元的農產品，而不是指定他們的具體購買金額。

曹德榮接受路透採訪時表示，中央能夠做的就是取消額外的關稅，認為中美雙方都須要這樣做，然後讓企業根據自己的意願、依照市場規則來進行採購。

他又稱，取消關稅將有助構建便利、良好的貿易環境，而不是迫使企業在一定時期內購買一定數量的產品。取消關稅後，貿易將恢復正常，然後企業採購多少將取決於市場。雖然中國可以根據市場情況增加採購，但400億至500億美元的目標非常高，不能保證一定達成。

曹德榮又透露，中國已經擴大買進美國大豆，並讓更多進口商在採購美國油籽時免除額外關稅，藉以釋出一些善意，為協商雙方創造有利氛圍及條件。他稱，包括豬肉在內的其他產品關稅豁免也已獲得批准。

美國總統特朗普本月稍早表示，作為貿易協議的一部分，中國承諾每年購買400億至500億美元的美國農產品。不過，路透引述消息人士稱，特朗普這個要求，成為中美貿易磋商的伴腳石，因北京方面希望根據市場情況來購買，而不是承諾一個龐大金額和具體的時間框架。

去年7月，北京對包括大豆和其他穀物在內的一系列美國產品加徵25%關稅，作為對美國向中國商品加徵關稅的回應。今年9月，中國再次上調部分關稅。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads