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今日 10:21 國際財經

日9月工業生產按月增1.4% 勝預期

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日本經濟產業省周四公布的數據顯示，9月工業生產較前月增加1.4%，錄得4個月來最快增速，亦優於市場預估的增長0.4%，擺脫上月下跌1.2%的頹勢。

7月至9月季度工業生產則下滑0.6%，遜於前一季度的增長0.6%。數據顯示，經濟產業省調查的製造商預計，10月工業生產預料較前月增加0.6%，11月估計下滑1.2%。

不過，有分析表示，雖然日本工業數據表現理想，但展望未來仍前景暗淡。分析稱，消費稅上調後消費者支出勢將下降，內需不會成為支撐，結果就是明年上半年經濟或將停滯。

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