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今日 10:07 國際財經

WeWork提前收到軟銀15億美元資金

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據外國媒體報道，共享辦公室服務商WeWork表示，由於公司數周後就會出現資金告罄的情況，因此提前收到了來自軟銀的15億美元資金。

其結果是WeWork一系列公司改革自周三開始生效，其中包括撤換原本由聯合創始人諾伊曼(Adam Neumann)擔任的董事長一職，並把5個董事會席位分配給軟銀，後者也將獲得WeWork的多數股權。WeWork亦表示，已任命金融公司Raine Group聯合創始人Jeff Sin為新的獨立董事。

WeWork新任執行主席Marcelo Claure在一份聲明中表示：「這一方案令公司能夠加速實現盈利。」

這項15億美元的投資是在今年1月份公布，原定於2020年4月進行。作為軟銀為WeWork提供紓困計劃的一部分，據悉，這宗交易加速進行的目的是為了拯救WeWork。

根據WeWork今年8月份公布的招股說明書，該公司對資金的需求比最初預期的要多得多。文件稱，截至6月30日司有25億美元的現金儲備。但WeWork在11月份即將面臨資金告罄問題，意味着該公司每年要消耗大約60億美元的資金。

據知情人士稱，最近幾個月WeWork增加了開支。WeWork曾預計今年最後3個月將是其上市公司的第一季度，並希望通過迅速增加辦公空間來顯示營收的強勁增長。消息又透露，軟銀計劃爭取美國外國投資委員會(CFIUS)批准其對WeWork的救助方案。

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