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蘋果上季盈利勝預期 本季收入料超估計

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美國蘋果公司公布，第四季淨利潤按年跌2.8%至137億美元；每股經調整盈利為3.03美元，優於分析員預測值2.99美元。

消息公布後，蘋果股價在市後時段升逾2%。

集團披露，上季收入按年升1.7%至640億美元，優於分析員預測值629.9億美元；iPhone銷售收入為333.6億美元，優於分析員預測值324.2億美元；服務收入125.1億美元，優於分析員預測值121.5億美元；零件銷售收入65.2億美元，同樣優於分析員預測值60億美元。

蘋果公司預期，包括美國零售黃金檔期在內，截至12月底止第一季收入介乎855億至895億美元，中間值875億美元，略高於分析員預測值869.2億美元；邊際利潤率預料介乎37.5%至38.5%，分析員預測為37.55%；首季經營開支預料介乎96億至98億美元，分析員預測值為94億美元。

蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)接受路透訪問時表示，首季預測是基於新產品及服務受歡迎而作出，因為上月推出的iPhone 11有一個很好的開始，而AirPod、Apple Watch及其他串流產品銷量也有所增長。

庫克認為，iPhone 11訂價由699美元起，有助刺激消費者換機。

蘋果指出，大中華市場上季收入倒退2.4%至111.3億美元。庫克表示，iPhone中國市場銷量在季末時有較佳表現，已經從年初的低谷開始回升。

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