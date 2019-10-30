國際財經

社交媒體Facebook (fb)公布，第三季淨利潤按年升18.5%至60.4億美元；每股經調整盈利為2.12美元，優於分析員預測值1.91美元。

消息公布後，fb股價在市後時段升4%。

集團披露，上季收入按年升29%至176.5億美元，優於分析員預測值173.7億美元；每日活躍用戶數量為16.2億個，優於分析員預測值16.1億個；每月活躍用戶24.5億個，與分析員預測值相同；平均每用戶收入為7.26美元，優於分析員預測值7.09美元。