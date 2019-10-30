國際財經

美國聯儲局在香港時間周四凌晨2時公布議息結果，決定再減息四分一厘，把聯邦基金目標利率下調到1.5至1.75厘，符合市場預期，是繼7月及9月後，連續第三次減息。在議息聲明中，局方刪除「採取適當措施維持經濟擴張」字眼，稱將會繼續監察各項數據，再評估未來利率的適當路徑，暗示暫時收手，不再減息。聯儲局會確保就業市場保持強勁及通脹處於「對稱性的2%目標」附近。聯儲局主席鮑威爾會後向記者暗示，未來減息或加息空間均不大。

刪除「採取適當措施」字眼

美股在議息結果曝光後反覆反彈，標準普爾500指數創下收市新高，道指漲逾100點。

美股周四高開後窄幅上落，道指一度跌71點，短暫跌穿27000點關，全日低位觸及26999點；議息結果揭盅後反彈，道指以近全日高位收市升115點或0.43%，報27186點；尾段高見27204點，升幅達到132點。標指升0.33%，收報3046點。納指同樣漲0.33，收報8303點。

油股跟隨油價受壓，埃克森美孚與雪佛龍股價收市分別回落1.05%及1.50%，為跌幅最大的兩隻道指成分股；銀行股偏軟，高盛和摩根大通分別回吐0.84%和0.55%。升幅最大的道指成分股是強生，收市抽高2.88%；藥廠默克(Merck)漲1.32%。

歐股個別發展，英股及法股分別漲0.34%及0.45%，德股跌0.23%。

鮑威爾指貨幣政策恰當

儲局公布議息結果前數小時，美國商務部公布第三季國內生產總值(GDP)增長1.9%，增幅較預期佳；美國出口在第二季下跌5.7%後，第三季轉為上升0.7%，進口則持續錄得1.2%增長。第三季核心個人消費開支平減指數(PCE)按年升2.2%，符預期，高過第二季的1.9%，大致符合聯儲局2%的通脹目標。另外，10月ADP私人新增職位12.5萬個，亦多過市場預期。

聯儲局宣布減息後，美滙指數一度擴大升幅至98，但加息空間微，美滙尾段轉跌0.22%至97.47。美元兌日圓跌0.02%，報108.86。歐羅兌美元報1.1147，升0.31%。紐約期金收報每盎斯1496.7美元，升0.4%，議息結果公布後回落至1490.4美元。

智利突取消原定11月16日至17日舉行的APEC峰會，美國總統特朗普及中國國家主席習近平本打算於峰會期間會面及簽定中美貿易協議；稍早前又有美國官員表示，可能趕不及完成協議文本，令中美能否如期落實首階段協議充滿變數。

消息引起外界擔心，貿易摩擦繼續打擊全球原油需求，加上美國能源資訊局(EIA)公布，美國原油庫存較前一周增加570萬桶，拖累油價周三反覆下跌。紐約期油收市挫0.9%，每桶報55.06美元；倫敦布蘭特期油跌1.6%，每桶報60.61美元。