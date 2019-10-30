國際財經

《華爾街日報》報道，歐美汽車集團快意佳士拿(FCA)與法國標緻母公司PSA已經同意合併方案，最快周四公布合併方案。

周三較早時，兩間公司證實正進行合併蹉商。如果合併成功，合併後的新公司可能是全球最大的汽車集團之一，市值逾500億美元。

其後，路透引述消息人士稱，兩間公司周三分別召開董事會討論合併事宜。另一名消息人士稱，雙方最快周四公布合併方案。

前一天率先披露雙方商討合併事宜的《華爾街日報》其後報道，兩間公司董事會已經批准合併方案。根據報道，合併方案將以全換股方式進行，不涉及現金。報道又稱，標緻行政總裁Carlos Tavares將成為合併後公司CEO，而FCA主席John Elkann則成為合併後公司主席。PSA將取得新公司董事會中的6席，FCA則佔5席。

快意佳士拿與PSA拒評上述消息。

意大利米蘭證交所上市的FCA股價周三升逾10%。巴黎證交所上市的PSA股價則升逾6%。

此前，PSA主要股東、持有13.3%股權的法國政府對合併消息初步反應正面。法國政府發言人表示，將關注事件可能對法國工廠創造職位的影響，但相信一個規模更大的集團是保障職位的最佳途徑。

快意車廠總部所在地意大利工業部長Stefano Patuanelli表示，將密切留意事件進展。意大利沒有持有FCA任何股份。

另外，因為PSA曾經計劃在英國設廠，當地工會擔心合併讓設廠計劃有變數。