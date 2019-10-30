國際財經

美國聯儲局議息後宣布減息0.25厘，但會後聲明暗示將暫停減息。聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在議息會後向記者表示，現時的貨幣政策立場「似乎維持恰當」(likely to remain appropriate)，暗示未來或不會進一步減息。

鮑威爾稱，他最近幾個月曾經提及的利率「中期調整」(mid-cycle adjustment)，可能已經結束。

聯儲局會後聲明放棄以往提到「在需要時採取行動維持經濟增長」的字眼，只是表示「在評估未來利率路徑的時候，會繼續監察所得的經濟數據」。市場揣測，局方暗示未來不會進一步減息。

鮑威爾表示，基於聯儲局所得到的信息，美國經濟狀況與局方的經濟展望廣泛保持一致，在此情況下，預計現時的貨幣政策「似乎維持恰當」，他並多次強調這個字眼。

鮑威爾又形容現時的貨幣政策「處於良好水平」(in a good place)，經濟基本面保維持良好(the baseline outlook remains favorable)。

不過，鮑威爾也為未來貨幣政策留有餘地，表示如果將來的發展導致局方認為有需要對展望作出實質重估的話，局方仍會採取適當行動作出回應，強調貨幣政策並無預設路徑。

至於未來是否存在加息空間，鮑威爾則稱，局方在考慮加息之前，必須看到通脹有實質並明顯向上的壓力。他解釋說，美國核心通脹早前觸及2%局方目標後，僅維持數個月便回軟，暗示通脹並無壓力。