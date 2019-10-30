國際財經

美國聯儲局議息後減息0.25厘，但會後聲明暗示將暫停減息。議息結果公布後，美股道指一度輕微轉漲，但整體變動幅度輕微。

截至本港時間凌晨約2時18分，道指報27089點，上揚17點或0.07%，並觸及即市暫時高位271114點，升幅為42點；議息結果公布前，道指跌約30點，而早段盤中低位曾見26999點，跌幅為71點。標普500指數現時報3035點，跌1點或0.05%；納指報8274點，跌2點或0.03%。

油股跟隨油價受壓，埃克森美孚與雪佛龍股價現時分別回落1.41%及1.78%。陶氏下挫2%，暫時為跌幅最大的道指成分股；而升幅最大的道指成分股是強生，目前抽高2.47%。

美國GDP增幅超預期

經濟數據方面，有「小非農」之稱的美國人力資源服務機構ADP Employer Services公布，10月ADP私營企業就業人數增加12.5萬個，預期增加12萬個，ADP就業數據通常被視為預測非農就業數據的重要參考指標。另外，美國第三季國內生產總值(GDP)折合年率增長1.9%，超過預期增長1.6%，增長主要體現在佔經濟最大比重的消費支出之上，當季消費支出增速達到2.9%，超過了2.6%的預期數字。

由於國內示威持續，智利決定取消下月16日至17日舉行的亞太經合組織(APEC)峰會，以及12月2日至13日的氣候變化會議。美國財長努欽(Steven Mnuchin)稍早表示，美國期待中美領導人下月在智利會晤時，簽署第一階段貿易協議，認為這對兩國來說，是重要的經濟成就。

英國脫歐進展繼續受到關注，首相約翰遜贏得關鍵投票，英國議會批准提前大選。據報道，約翰遜在下議院贏得了一次關鍵表決，有望如願在12月12日提前舉行大選，這將是英國4年半以來第三次舉行大選。

在聯儲局公布議息決定前，美元反覆窄位向好；議息結果宣布後，美元升幅略擴大，ICE美滙指數現時上升0.11%，報97.8。歐羅、英鎊兌美元持穩，變動都輕微。

美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存上升570萬桶，較市場預期的上升250萬桶多，消息拖累紐約期油現時下滑超過1%。