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美國上周原油庫存多570萬桶 增幅超預期

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美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存上升570萬桶，較市場預期的上升250萬桶多；前一天，美國石油協會統計得出的原油庫存為減少70.8萬桶。

EIA報告顯示，期內汽油與精煉油庫存分別減少300萬桶與100萬桶，市場原先估計為減少250萬桶與240萬桶。

在EIA數據公布後，紐約12月期油每桶報55.03美元，較前一天收市跌51美仙或0.9%。將於周四結算的倫敦布蘭特12月期油每桶報61.21美元，較前一天收市跌38美仙或0.6%。

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